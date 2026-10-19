Minas Gerais supera 91 mil empresas abertas até setembro, com serviços puxando crescimento

Minas Gerais superou a marca de 91 mil novas empresas abertas em 2026. Entre janeiro e setembro, foram registradas 91.526 constituições, crescimento de 4,11% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 87.912 novos negócios.

O resultado é impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que concentrou 69.424 constituições no período, o equivalente a cerca de três em cada quatro novos negócios registrados no estado, e apresentou crescimento de 6,19% em relação aos nove primeiros meses de 2025.

Os dados integram o relatório de registros mercantis da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), entidade vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), e estão disponíveis no painel de estatísticas da Junta.

“Por trás de cada nova empresa, existe alguém disposto a transformar uma ideia em oportunidade. Por isso, o Governo de Minas investe em iniciativas como o Minas Livre para Crescer e o Redesim+Livre, que reduzem a burocracia, aceleram a abertura de negócios e torna o sonho de empreender em realidade”, destaca a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Serviços ampliam participação entre novos negócios

O desempenho dos diferentes setores mostra que os serviços foram os principais responsáveis pelo crescimento do número de novas empresas em Minas Gerais no acumulado do ano.

Entre janeiro e setembro, foram 69.424 constituições no setor de serviços, ante 65.377 no mesmo período de 2025, alta de 6,19%.

O comércio registrou 18.127 novas empresas, frente a 18.515 no mesmo período do ano passado. Já a indústria contabilizou 3.975 constituições, contra 4.020 em 2025.

Para a presidente da Jucemg, Patricia Vinte Di Iório, mais do que uma marca, os 91 mil novos negócios registrados nos primeiros nove meses do ano mostram a dimensão e a diversidade da atividade empresarial em Minas.

“O destaque dos serviços também acompanha uma realidade econômica cada vez mais dinâmica, em que novos negócios surgem para atender diferentes demandas da sociedade. É papel da Jucemg acompanhar esse movimento e garantir que a formalização dessas empresas aconteça com segurança, agilidade e simplicidade”, destaca.

Concentração por regiões

A Região Central concentrou o maior número de novas empresas no acumulado de janeiro a setembro, com 42.713 constituições, seguida pelo Sul de Minas, com 10.948, e pelo Triângulo, com 9.346.

Em relação ao mesmo período de 2025, o Sul de Minas apresentou crescimento de 6,36%, enquanto a Região Central avançou 6,12%. O Rio Doce teve alta de 5,90%, e a Mata, de 5,33%.

Ranking de abertura municipal

Entre os municípios, Belo Horizonte liderou o número de constituições entre janeiro e setembro, com 25.193 novas empresas. Na sequência aparecem Uberlândia, com 5.460, Contagem, com 3.068, Juiz de Fora, com 2.510, e Montes Claros, com 1.853.

Os dados refletem o número de constituições registradas pela Jucemg no período e permitem acompanhar a dinâmica de abertura de empresas nas diferentes regiões e municípios mineiros.

Microempreendedores individuais

O levantamento considera empresas de todos os portes, com exceção dos Microempreendedores Individuais (MEIs), cujas inscrições são realizadas diretamente pelo Portal do Empreendedor do Governo Federal.