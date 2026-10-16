Prefeitura de Nova Iguaçu leva exames e serviços gratuitos ao Jardim Paraíso

A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou nesta sexta-feira (16) uma ação de saúde e cidadania na Praça Céu, no Jardim Paraíso. A iniciativa, que ocorreu em parceria com o Governo do Estado, integra a programação do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero, e oferece exames, consultas, vacinação e outros serviços gratuitos. A proposta é facilitar o acesso aos atendimentos em todas as regiões da cidade.

Mulheres que estiveram no local aproveitaram para fazer exames de mamografia, ultrassonografias das mamas, transvaginal e da tireoide, atendimento com clínico geral, avaliação odontológica pelo Ônibus Rosa e exames de vista. Também foi feita aferição da pressão arterial, teste de glicemia, vacinação e testes rápidos, tudo oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

A ação reúne ainda serviços de cidadania e trabalho. A população pôde procurar a Ouvidoria Itinerante, consultar informações sobre o IPTU e cadastrar currículos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETUR). A expectativa é atender mais de 500 pessoas ao longo dos três dias de atividades.

A vice-prefeita e secretária da Mulher de Nova Iguaçu, Roberta Teixeira, destacou a importância de levar os serviços para mais perto dos moradores.

“Nosso objetivo é levar os serviços para mais perto das pessoas, principalmente para quem mora em regiões mais distantes do Centro. A mamografia móvel é um dos grandes destaques da ação, porque permite que as mulheres façam o exame perto de casa, sem precisar enfrentar grandes deslocamentos”, ressaltou.

Embora o foco seja a saúde da mulher, a programação também contempla homens e crianças. O câncer de mama, apesar de ser muito mais frequente entre as mulheres, também pode atingir homens.

Outra iniciativa em andamento é a implantação do primeiro polo da Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu na região. O espaço deverá oferecer cursos de capacitação e atendimento às moradoras, reduzindo a necessidade de deslocamento até a sede da pasta, no Centro.

A ação também contou com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social que levou serviços de atendimento do CAD ÚNICO e Bolsa Família, além da Fundação Leão XIII, que ofereceu isenção para a segunda via de documentos. Já a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente fez a distribuição de mudas de plantas e orientações de educação ambiental.

Prevenção e cuidado com toda a família

Para Ruth Brasil da Silva, subsecretária de Articulação Institucional da Secretaria Municipal da Mulher, ações itinerantes ajudam a ampliar o acesso aos serviços e a fortalecer a rede de cuidado.

“A mulher é a base da família e também precisa ser cuidada. Além dos atendimentos voltados ao público feminino, essas ações também beneficiam homens e crianças, como os filhos das mulheres atendidas, ampliando o cuidado para toda a família”, destacou.

Moradora do bairro Grão-Pará, a doméstica Katia Regina Maia Cantanhede, de 56 anos, aproveitou a iniciativa para fazer uma limpeza dentária gratuita. Ela contou que o custo de procedimentos na rede particular pesa no orçamento familiar.

Katia já havia realizado um exame de vista gratuito para conseguir óculos e pretendia aproveitar a ação para fazer mamografia e atualizar a vacinação.

“É muito importante ter esses serviços gratuitos, porque nem sempre a gente tem condições de pagar por tudo. Uma limpeza dentária, um exame de vista ou uma mamografia custam caro. Quando a Prefeitura traz esse atendimento para perto da gente, fica muito mais fácil”, avaliou.

A aposentada Maria Helena Ferreira, de 66 anos, moradora de Comendador Soares, também procurou a ação para realizar mamografia e ultrassonografia para acompanhar um nódulo. Ela faz os exames anualmente há quatro anos.

“É muito bom ter esse atendimento gratuito. A prevenção é muito importante, e as mulheres precisam fazer seus exames regularmente”, afirmou.

Maria Helena também ressaltou a importância de manter a vacinação em dia e aproveitar as oportunidades de atendimento oferecidas à população.