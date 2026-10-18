Roda de Choro apresenta Grupo Tamoio em homenagem a Ernesto Nazareth

Por MRNews



O novo episódio do Roda de Choro, da Rádio MEC, apresenta o concerto de estreia do Grupo Tamoio em programa dedicado à obra de Ernesto Nazareth. Gravado ao vivo na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro (RJ), em setembro de 2026, o espetáculo vai ao ar neste domingo (18), às 20h, com reapresentação pela Rádio Nacional na sexta-feira (23), às 22h.

No concerto, o Grupo Tamoio interpreta obras de Ernesto Nazareth com arranjos camerísticos inéditos e exclusivos. A apresentação celebra a trajetória e a influência do compositor, pianista e um dos nomes fundamentais da formação do choro e da música brasileira.

O conjunto é formado por Maria Teresa Madeira ao piano, Emilia Valôva ao violoncelo, Alexandre Caldi no saxofone e na flauta, Antonio Guerra no acordeon e Nikolay Sapoundjiev ao violino.

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O repertório reúne obras como Odeon, Brejeiro, Mesquitinha, Improviso, Turuna, Batuque, Bambino, Escorregando e Turbilhão de Beijos.

O programa também inclui o Choros nº 1, de Heitor Villa-Lobos, dedicado a Nazareth; e Polonaise em si bemol menor, de Frédéric Chopin, compositor admirado pelo músico brasileiro.

O Roda de Choro é uma realização da Rádio MEC, com produção e roteiro de Samantha Ribeiro, operação de áudio de Nielson Soares, sonoplastia de Vinícius Sampaio e Silas Mendes, coordenação de produção de Adriana Ribeiro e gerência da Rádio MEC de Cacá Santiago. A apresentação é de Raquel Ricardo.

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