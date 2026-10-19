Prefeitura inicia a semana com serviços da operação tapa-buraco em mais de 40 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana, nesta segunda-feira (19), com a operação tapa-buraco em 42 bairros da Capital. O serviço, que é realizado diariamente e que conta com várias equipes, garante vias mais seguras para motoristas e pedestres.

O serviço de tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: Mangabeira, Portal do Sol, Roger, Varadouro, Bairro dos Ipês, Bairro dos Estados, Cristo Redentor, Varjão, Oitizeiro, José Américo, Cuiá, Paratibe, Muçumagro, Jardim Cidade Universitária, Anatólia, Penha, Colibris, Jardim Oceania, Centro, Expedicionários, Alto do Mateus, Torre, Alto do Céu, Cruz das Armas, Gramame, Manaíra, Jaguaribe, Bancários, Ilha do Bispo, Ernani Sátiro, Padre Zé, Treze de Maio, Tambauzinho, Tambaú, São José, Cabo Branco, Valentina Figueiredo, Miramar, Pedro Gondim, Ernesto Geisel, Brisamar e Costa do Sol.

A Prefeitura já deixou toda João Pessoa com iluminação em LED, mas segue com todos os cuidados para manter a cidade mais iluminada e segura. Nesta segunda-feira, as equipes de manutenção vão passar pelos bairros do Costa e Silva, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias, Centro e Cruz das Armas.

Na programação desta segunda, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da cidade.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.