NOTÍCIAS

Prefeitura inicia a semana com serviços da operação tapa-buraco em mais de 40 bairros de João Pessoa

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura inicia a semana com serviços da operação tapa-buraco em mais de 40 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana, nesta segunda-feira (19), com a operação tapa-buraco em 42 bairros da Capital. O serviço, que é realizado diariamente e que conta com várias equipes, garante vias mais seguras para motoristas e pedestres.

O serviço de tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: Mangabeira, Portal do Sol, Roger, Varadouro, Bairro dos Ipês, Bairro dos Estados, Cristo Redentor, Varjão, Oitizeiro, José Américo, Cuiá, Paratibe, Muçumagro, Jardim Cidade Universitária, Anatólia, Penha, Colibris, Jardim Oceania, Centro, Expedicionários, Alto do Mateus, Torre, Alto do Céu, Cruz das Armas, Gramame, Manaíra, Jaguaribe, Bancários, Ilha do Bispo, Ernani Sátiro, Padre Zé, Treze de Maio, Tambauzinho, Tambaú, São José, Cabo Branco, Valentina Figueiredo, Miramar, Pedro Gondim, Ernesto Geisel, Brisamar e Costa do Sol.

A Prefeitura já deixou toda João Pessoa com iluminação em LED, mas segue com todos os cuidados para manter a cidade mais iluminada e segura. Nesta segunda-feira, as equipes de manutenção vão passar pelos bairros do Costa e Silva, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias, Centro e Cruz das Armas.

Na programação desta segunda, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da cidade.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Programa “HumanizAção Inverno” acolhe 18 pessoas em situação de rua neste sábado (31) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Equipes do programa “HumanizAção Inverbo” realizaram, ao longo deste sábado (31), atendimentos a 85 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 18 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene. O “HumanizAção” é realizado […]
NOTÍCIAS

Lideranças nacionais discutem em Mato Grosso do Sul empreendedorismo feminino e políticas públicas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fortalecer a autonomia feminina e ampliar as oportunidades para as mulheres sul-mato-grossenses foi o eixo central do evento ‘Todas Diferentes, Todas Importantes: Elas Protagonistas’, realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul em celebração ao Mês da Mulher. Promovida por meio da Secretaria da Cidadania, a iniciativa ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (9), […]
NOTÍCIAS

Mototaxista que ajudou na fuga do amigo suspeito de matar a ex é preso em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Arquivo/Polícia Civil de Roraima Um mototaxista, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira, 29. Ele é investigado por ajudar na fuga do amigo que matou a ex-namorada, Brenda Samara Lopes Castro, em frente a uma pousada no bairro Tancredo Neves, zona Oeste de Boa Vista. O feminicídio aconteceu no último domingo, 25. A […]