Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 24/10/2026

Os voos regionais impulsionados pelo Programa VOA + SC começam em novembro.

As passagens têm valores tabelados entre R$ 315,00 e R$ 815,00 e estão à venda pelo site da Azul Linhas Aéreas.

O valor da passagem inclui o despacho de uma bagagem de até 23 kg, sem custo adicional.

As cidades de Joaçaba, Forquilhinha/Criciúma, Blumenau, Caçador, Joinville, Lages, São Miguel do Oeste e Correia Pinto terão voos para Florianópolis.

O programa também prevê uma ligação aérea entre Jaguaruna e Joinville.

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O Governo de Santa Catarina deu posse aos primeiros servidores aprovados no concurso público de 2026 nesta quarta-feira, 21, em Florianópolis.

São 92 profissionais nomeados nesta primeira chamada que contempla três cargos inéditos: Administrador, Analista de Informática e Analista Técnico Administrativo II.

Para o cargo de Consultor Educacional, a realização do concurso também representa um marco, já que o último processo para ingresso na função havia ocorrido há mais de 25 anos.

A iniciativa integra o esforço do Governo do Estado para ampliar e fortalecer o quadro de servidores efetivos da Educação.

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O Governo de Santa Catarina publicou o edital destinado ao apoio a projetos de esporte educacional e formação esportiva no estado.

As inscrições podem ser realizadas até as 17h do dia 11 de novembro pelo site fesporte.prosas.com.br.

Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam iniciativas voltadas ao esporte educacional e à formação esportiva em Santa Catarina.

O objetivo é fomentar projetos que promovam a inclusão social e contribuam para a formação de crianças e jovens mais ativos e saudáveis.

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Mais informações estão no portal noticias.sc.gov.br.