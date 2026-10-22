NOTÍCIAS

Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 24/10/2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 24/10/2026

Os voos regionais impulsionados pelo Programa VOA + SC começam em novembro.

As passagens têm valores tabelados entre R$ 315,00 e R$ 815,00 e estão à venda pelo site da Azul Linhas Aéreas.

O valor da passagem inclui o despacho de uma bagagem de até 23 kg, sem custo adicional.

As cidades de Joaçaba, Forquilhinha/Criciúma, Blumenau, Caçador, Joinville, Lages, São Miguel do Oeste e Correia Pinto terão voos para Florianópolis.

O programa também prevê uma ligação aérea entre Jaguaruna e Joinville.

—————————————————–

O Governo de Santa Catarina deu posse aos primeiros servidores aprovados no concurso público de 2026 nesta quarta-feira, 21, em Florianópolis.

São 92 profissionais nomeados nesta primeira chamada que contempla três cargos inéditos: Administrador, Analista de Informática e Analista Técnico Administrativo II.

Para o cargo de Consultor Educacional, a realização do concurso também representa um marco, já que o último processo para ingresso na função havia ocorrido há mais de 25 anos.

A iniciativa integra o esforço do Governo do Estado para ampliar e fortalecer o quadro de servidores efetivos da Educação.

—————————————————–

O Governo de Santa Catarina publicou o edital destinado ao apoio a projetos de esporte educacional e formação esportiva no estado.

As inscrições podem ser realizadas até as 17h do dia 11 de novembro pelo site fesporte.prosas.com.br.

Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam iniciativas voltadas ao esporte educacional e à formação esportiva em Santa Catarina.

O objetivo é fomentar projetos que promovam a inclusão social e contribuam para a formação de crianças e jovens mais ativos e saudáveis.

—————————————————–

Mais informações estão no portal noticias.sc.gov.br.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Ouvidoria Móvel leva escuta cidadã e serviços da OGE/MG a Divinópolis

Posted on Author boavistaagora.com.br

OGE-MG / Divulgação Nesta quarta-feira (16/4), a Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG) realizou uma nova edição do programa Ouvidoria Móvel em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. A ação promoveu atendimento presencial à população em cinco pontos estratégicos da cidade, reforçando o compromisso com a escuta ativa dos cidadãos mineiros. “O diálogo com a população é […]
NOTÍCIAS

Pelo direito de pertencer à história, SEC e Iphan selam acordo de cooperação em defesa da memória e da cidadania

Posted on Author boavistaagora.com.br

A imagem que abre esta reportagem é do casal Sérgio e Luzia, memória viva da comunidade Tia Eva, durante a missa nas festividades de São Benedito, em 2025, na Capital. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC) Memória, patrimônio e cidadania são pilares que sustentam a identidade de um povo. A primeira guarda vivências e saberes coletivos, o segundo […]
NOTÍCIAS

Lei Eleitoral

Posted on Author boavistaagora.com.br

Em virtude da legislação eleitoral, toda comunicação institucional no âmbito dos municípios deve ser encerrada no prazo de três meses anteriores ao pleito. A divulgação de notícias em portais institucionais também é afetada pelas regras das eleições. Deste modo, em cumprimento ao calendário eleitoral, estamos suspendendo as publicações neste espaço. Agradecendo a todos a compreensão.