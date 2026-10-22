Prefeito Josmail Rodrigues discute ampliação da rede de esgoto em Bonito com a Sanesul

Por MRNews



O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, reuniu-se com o diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio da Silva, para tratar da implantação de estruturas de esgotamento sanitário e da ampliação da rede de coleta de esgoto no município.

Entre os assuntos discutidos esteve a implantação da Estação Elevatória de Esgoto que atenderá o bairro Solar dos Lagos I e a Rua Nossa Senhora Aparecida. A obra conta com investimento de R$ 1,5 milhão e já passou pelo processo de licitação nº 029/2026, vinculado ao Processo nº 00.443/2026/GEPRO/SANESUL.

O contrato referente ao empreendimento, de nº 800/2026, foi assinado e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul em outubro de 2026. Conforme os termos do edital, o prazo previsto para execução é de nove meses.

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Durante a reunião, Josmail Rodrigues também tratou do avanço das articulações para que a rede de esgoto seja ampliada até os bairros Parque das Palmeiras e Palmeira Velha. A iniciativa busca viabilizar o atendimento dessas regiões com o serviço de saneamento básico.

A agenda com a direção da Sanesul faz parte das tratativas da Prefeitura de Bonito para encaminhar demandas relacionadas à infraestrutura urbana e ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário no município.