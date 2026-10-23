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Definidos os confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta sexta-feira (23), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina de 2026. Após eliminar o São Paulo, atual campeão brasileiro, o Bahia terá pela frente o Flamengo. No outro duelo, o Internacional medirá forças com o Red Bull Bragantino.

As datas, horários e locais das partidas ainda serão divulgados pela CBF. A previsão, conforme a tabela básica do torneio, é que as partidas de ida aconteçam no dia 4 de novembro e as de volta no dia 8 do mesmo mês. Pelo sorteio, Flamengo e Bragantino serão os mandantes do segundo duelo.

Os quatro times entraram direto na terceira fase e buscam um título inédito. Entre eles, Bragantino e Internacional tiveram pela frente dois adversários da elite do Brasileirão na campanha. O Massa Bruta encarou Botafogo e Ferroviária na caminhada até as semifinais – além do São José, que disputou a Série A3. As Gurias Coloradas deixaram para trás o arquirrival Grêmio e o Atlético-MG, passando também pelo Coritiba, outro que estava na terceira divisão nacional este ano.

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Antes de eliminar o São Paulo, o Bahia eliminou o Planalto-GO, campeão do Brasileirão A3 em 2026, e o Itabirito, vice da Série A2 (segunda divisão). O Flamengo superou Liga São João (A3) e 3B da Amazônia (A2), além do rival Fluminense nas quartas de final.

O quarteto já embolsou quase R$ 500 mil em premiações até a chegada às semifinais. Quem for à final assegura mais R$ 200 mil, sendo que o campeão embolsa R$ 1,1 milhões e o vice outros R$ 550 mil.

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A Copa do Brasil Feminina foi retomada pela CBF em 2025, após oito anos sem disputa. O atual campeão é o Palmeiras, que derrotou a Ferroviária por 4 a 2 na final, realizada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A decisão ocorreu em jogo único.

Com dois títulos, São José (2012 e 2013) e Santos (2008 e 2009) são os maiores vencedores da competição, que ainda teve outros sete campeões: Saad-MS (2007), Duque de Caxias (2010), Foz Cataratas (2011), Ferroviária (2014), Kindermann (2015 – anterior à fusão com o Avaí na modalidade) e Audax (2016 – em parceria com o Corinthians).

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