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Prefeitura de João Pessoa conclui entrega dos kits de trabalho aos servidores da Vigilância Sanitária

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A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) concluiu, nesta sexta-feira (23), a entrega dos kits de trabalho aos servidores da Vigilância Sanitária. A medida visa otimizar o processo de fiscalização, a fim de torná-lo mais eficiente e organizado, fazendo com que as equipes venham desempenhar o trabalho com maior segurança e qualidade.

Para realizar o trabalho de fiscalização e inspeção sanitária, 57 profissionais receberam novos coletes, trenas digitais e a laser, termômetros digitais, tablets, caixas para transporte de coleta, bolsas, pastas, pranchetas personalizadas, kits individuais com bolsas e garrafas térmicas, além de crachás de identificação pessoal.

“Hoje realizamos oficialmente a entrega dos kits de trabalho a todos os nossos servidores, um momento que representa muito mais do que a disponibilização de novos equipamentos. Representa cuidado, valorização e o reconhecimento da importância de cada profissional que diariamente se dedica à missão de promover e proteger a saúde da nossa população”, ressaltou Victor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa.

Ele destacou que, após esse investimento, a Vigilância Sanitária da Capital viverá um novo momento. “Nosso processo de trabalho se torna mais célere, organizado e eficiente, proporcionando melhores condições para que as equipes possam desempenhar suas atividades com mais segurança e qualidade. Investir no servidor é investir na qualidade do serviço público e fortalecer uma Vigilância Sanitária cada vez mais preparada para cumprir seu papel”, pontuou Victor Viana.

Valorização profissional – Para a fiscal sanitária Maria Auxiliadora, o recebimento dos novos kits representa um impacto positivo no trabalho executado. “O nosso trabalho é impactado diretamente tanto na valorização profissional como em um sentimento de pertencimento à gestão municipal. E esses novos kits resgatam essa valorização. E isso funciona como um incentivo para que esse mesmo trabalho chegue firme no sentido de minimizar os riscos sanitários à população”, destacou a profissional.

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