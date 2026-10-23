Equipes da Seinfra realizam serviços de tapa-buraco em mais de 40 bairros de João Pessoa

Por MRNews



A Prefeitura de João Pessoa, através de Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue, nesta sexta-feira (23), com serviços de manutenção em várias localidades. Um deles é a operação tapa-buraco, que terá ações em 42 bairros ao longo de todo o dia. Com várias equipes em campo, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres.

A operação passará pelos seguintes bairros: Mangabeira, Portal do Sol, Pedro Gondim, Cruz das Armas, Bairro dos Estados, Alto do Céu, Centro, Tambiá, Jaguaribe, Oitizeiro, João Paulo II, Cristo, José Américo, Cuiá, Muçumagro, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Manaíra, Varjão, Roger, Ilha do Bispo, Padre Zé, Varadouro, Distrito Industrial, Ernani Sátiro, Bairro das Indústrias, Castelo Branco, Colibris, Penha, Jardim Veneza, Valentina Figueiredo, Jardim Oceania, Alto do Mateus, Torre, Gramame, Ernesto Geisel, Costa do Sol, Paratibe, Grotão, Bessa, Cabo Branco e Miramar.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

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Na programação desta sexta-feira, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da cidade.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.