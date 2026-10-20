Nova Iguaçu testa câmeras inteligentes antes de inaugurar sistema de monitoramento 

Nova Iguaçu está na fase final de preparação de seu sistema de monitoramento inteligente. Ao todo, 185 novas câmeras já foram instaladas e estão sendo integradas às 80 que já eram utilizadas no monitoramento do trânsito. Os equipamentos estão sendo testados e fazem parte de um projeto que pretende ampliar a capacidade de monitoramento da cidade e apoiar o trabalho das forças de segurança. A previsão é que o novo sistema passe a funcionar a partir do mês que vem.

“Estamos usando a tecnologia para fortalecer a segurança de Nova Iguaçu e dar mais condições de trabalho às nossas equipes. Com as câmeras inteligentes e o Centro de Operações vamos ampliar a capacidade de monitoramento da cidade e facilitar a integração entre as forças de segurança. É um investimento para agir com mais inteligência e eficiência na proteção da nossa população”, afirma o prefeito Dudu Reina.

Nesta primeira etapa, as câmeras de reconhecimento facial foram instaladas nas estações ferroviárias do Centro, de Comendador Soares e de Austin, além do Calçadão de Nova Iguaçu. A previsão é ampliar a cobertura para outros pontos de grande circulação. A ferramenta também poderá auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça e na localização de desaparecidos, conforme os protocolos legais aplicáveis.

O sistema reúne três recursos: reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos e análise inteligente de imagens. Os equipamentos de leitura de placas, que integram o chamado cerco eletrônico, foram instalados em pontos estratégicos nos limites de Nova Iguaçu com Mesquita, Belford Roxo, Queimados, Seropédica e a cidade do Rio de Janeiro. A tecnologia permite identificar placas de veículos que passam pelos locais monitorados e gerar informações que podem auxiliar as equipes de segurança.

Já a análise inteligente de imagens permitirá realizar buscas a partir de características registradas pelas câmeras, como modelos de veículos e roupas. A combinação dos três recursos pretende facilitar a localização de informações relevantes para o trabalho das equipes de segurança.

“O sistema está na fase final de testes e ajustes. A leitura de placas já está operando nessa etapa de preparação, e estamos trabalhando para que toda a estrutura esteja pronta para a inauguração do CONIG”, afirma o secretário municipal de Ordem Pública, Fernando Bastos.

Estrutura que funciona 24h

O CONIG irá concentrar as operações de trânsito e segurança pública em uma mesma estrutura. A sala de monitoramento passa por adequações nos monitores e nos espaços de trabalho. A previsão inicial é contar diariamente com dois agentes de trânsito e dois agentes de segurança por turno, além da participação de guardas municipais e equipes de inteligência.

A Prefeitura também trabalha na formalização de acordos de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, por meio do sistema 190 Integrado. Outros convênios estão em negociação, incluindo tratativas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A integração busca facilitar o compartilhamento de informações e apoiar ações de prevenção e investigação, especialmente nos acessos ao município e nos principais corredores de circulação de veículos.

Outra proposta em estudo prevê a instalação de uma câmera em um totem acoplado à caçamba de uma viatura da Guarda Municipal. O equipamento utilizaria conexão via satélite, por meio da tecnologia Starlink, para transmitir imagens e permitir o uso de reconhecimento facial em locais de grande movimentação.

A ideia é ampliar o alcance do monitoramento para além dos pontos fixos, levando os equipamentos a diferentes regiões da cidade conforme a necessidade operacional. A iniciativa ainda está em estudo e não integra, por enquanto, a estrutura já instalada.