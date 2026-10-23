Leo Bezerra entrega Mercado do Valentina com estrutura completa e áreas de convivência para a população

Um dos mais tradicionais equipamentos públicos de João Pessoa – o Mercado do Valentina Figueiredo – ganhou uma nova estrutura para oferecer mais conforto aos comerciantes e áreas de convivência aos consumidores e visitantes. O espaço foi entregue pelo prefeito Leo Bezerra, nesta sexta-feira (23), com 30 novos boxes, duas quadras poliesportiva, pista de skate, amplo estacionamento, iluminação em LED, entre outras intervenções.

Durante a solenidade, o gestor da Capital ressaltou que esse padrão de mercado público seguirá sendo implantado em João Pessoa. “Um mercado tão esperado e tão sonhado pelos comerciantes e pela população, tenho certeza que a gente fez o melhor. Então, vamos continuar seguindo nesse ritmo forte, acelerado, trabalhando por essa cidade, fazendo a reforma que tiver que ser feita, vamos reformar todas as escolas. Todas as creches (Ninhos do Saber), todos os mercados de João Pessoa vão ter o nosso olhar”, afirmou o prefeito.



Infraestrutura completa – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), foram investidos R$ 4,1 milhões para obras em uma área total de 5.012,50 m². A infraestrutura urbana do entorno foi enriquecida com a implantação de um estacionamento com 51 vagas (sendo 7 acessíveis), execução de ciclovia, calçadas em piso intertravado e concreto armado com piso tátil, guarda-corpos e grelhas metálicas.

Mais intervenções – O espaço recebeu ainda pintura geral, modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e pluviais, nova iluminação pública em LED, instalação de lixeiras para coleta seletiva e ações ambientais, como a preservação de árvores nativas, implantação de canteiros e plantio de grama.

Aniversário do Valentina Figueiredo – O secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti, definiu a obra como presente ao bairro que está completando 42 anos. “Um bairro que vai ser 100% calçado e pavimentado, um bairro que está 100% iluminado em LED, um bairro que ganhou escolas, essa semana ganhou mais uma escola, abrindo mais 900 vagas para as nossas crianças, que é a Escola Tércia Bonavides. E o mercado público, tão esperado, à altura do que o nosso povo merece”, destacou o secretário.

Satisfação – Entre os comerciantes, o Mercado do Valentina agora é um espaço com mais condições de trabalho, inclusive, de promover uma melhor experiência na relação com os consumidores. “A gente consegue apresentar a mercadoria de uma forma mais adequada, com espaço, organização. O cliente chega aqui com muito mais satisfação e, sem dúvidas, a reforma ajuda para que a gente venda ainda mais”, comemorou João Antônio, que comercializa alimentos no mercado.

Pacote de obras de infraestrutura – Além da entrega do Mercado Público, o bairro do Valentina Figueiredo vem recebendo melhorias expressivas em sua malha viária, educação e equipamentos comunitários:

Mobilidade e Infraestrutura Viária: Foram investidos R$ 25,4 milhões em pavimentação em paralelepípedo, resultando em 79 ruas já inauguradas e 18 contratadas. Complementando a malha urbana, a pavimentação asfáltica contemplou nove ruas inauguradas, com aporte de R$ 3,9 milhões.

Educação: Com investimento de R$ 9,4 milhões, a Rede Municipal de Ensino foi reforçada com a entrega das melhorias no Ninho do Saber Olga Maria Leite de Figueiredo, além dos serviços em andamento no CMEI Glória Cunha Lima e na Escola Municipal Dom Helder Câmara.

Obras Diversas e Equipamentos Comunitários: Um montante de R$ 28,6 milhões foi destinado a importantes projetos locais. Já foram concluídos o Parque Linear do Valentina, o Terminal de Integração, o Campo da Marquise e o Centro de Referência da Juventude, estando atualmente em andamento a construção da nova ponte sobre o Rio Cuiá, ligação com o bairro de Mangabeira.