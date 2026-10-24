Semana Nacional de Ciência e Tecnologia destaca protagonismo feminino – Agência de Notícias

Com o tema “Ciência Delas”, evento reúne atividades científicas, Feira de Ciências e Feira de Empresas, com participação do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Hubiz

A valorização das mulheres na ciência e na tecnologia é o destaque da XXIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2026), que será realizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus Sorocaba, de 26 a 31 de outubro. Com o tema “Ciência Delas”, o evento contará com a participação do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), por meio do Centro de Excelência em Tecnologia (CET) e da Hubiz, sua incubadora de startups, que estarão presentes na Feira de Empresas. O Parque também ministrará uma palestra na quinta-feira (29) e indicará uma pesquisadora para participar do painel de abertura, na segunda-feira (26). A programação busca valorizar as contribuições femininas para o desenvolvimento científico e tecnológico, inspirar novas vocações e aproximar a comunidade do universo da pesquisa e da inovação.

A programação contará com palestras, oficinas, apresentações de trabalhos científicos, atividades culturais, Feira de Ciências e Feira de Empresas. As atividades serão realizadas nas instalações do novo campus do IFSP Sorocaba, com utilização de salas, laboratórios e espaços de exposição, em uma proposta que integra estudantes, pesquisadores, empresas e a comunidade.

A abertura está prevista para segunda-feira (26), às 9h, e o encerramento ocorrerá no sábado (31), durante o IF Aberto, com atividades até o meio-dia.

Segundo Felipe Leite Paes, coordenador de Pesquisa e Inovação do IFSP Sorocaba, o tema desta edição reforça a importância de reconhecer a contribuição das mulheres em diferentes áreas do conhecimento. “O tema ‘Ciência Delas’ busca valorizar o protagonismo feminino na ciência e na tecnologia, dando visibilidade às trajetórias de pesquisadoras, professoras e profissionais de diferentes áreas. O painel de abertura contará com a participação de mulheres atuantes na ciência e na tecnologia, incluindo uma pesquisadora indicada pelo Parque Tecnológico de Sorocaba”, destaca Felipe.

Para o coordenador, a expectativa é de que o encontro contribua para despertar o interesse pela pesquisa e ampliar a conexão entre instituições de ensino, setor produtivo e sociedade. “Esperamos inspirar nossas estudantes, despertar novas vocações científicas e fortalecer a integração entre educação, pesquisa, inovação e sociedade”, ele afirma.

Parque Tecnológico participa com a Hubiz e o CET

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) participará da Feira de Empresas por meio do Centro de Excelência em Tecnologia (CET) e da Hubiz, sua incubadora de startups. A participação da Hubiz terá como foco apresentar o universo das startups e as possibilidades de transformar ideias e projetos acadêmicos em soluções inovadoras e novos negócios. A iniciativa contribui para mostrar aos estudantes caminhos que conectam o conhecimento adquirido em sala de aula às demandas do mercado e às oportunidades de empreender.

Para Nelson Cancellara, presidente do PTS, a aproximação entre instituições de ensino, centros de pesquisa, empresas e ambientes de inovação é fundamental para transformar conhecimento em oportunidades para a sociedade. “A participação do Parque Tecnológico de Sorocaba na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia reforça esse compromisso, estimulando o empreendedorismo, o desenvolvimento de novas soluções e a conexão dos estudantes com o mercado de trabalho”, enfatiza.

Segundo ele, o tema ‘Ciência Delas’ também traz uma reflexão importante sobre a necessidade de ampliar a presença e o protagonismo das mulheres na ciência, na tecnologia e na inovação: “Valorizar pesquisadoras, empreendedoras e profissionais dessas áreas significa ampliar talentos, perspectivas e possibilidades de desenvolvimento para Sorocaba e toda a região.”

Programação reúne ciência, educação e oportunidades

A SNCT 2026 e a II Semana da Educação do IFSP Sorocaba têm como proposta aproximar o conhecimento científico da sociedade e ampliar o diálogo entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho.

Entre as atividades previstas estão palestras, oficinas, apresentações de trabalhos científicos, atividades culturais e exposições de projetos. A Feira de Ciências permitirá conhecer pesquisas e iniciativas desenvolvidas no ambiente acadêmico, enquanto a Feira de Empresas favorecerá o contato dos estudantes com organizações e instituições ligadas ao setor produtivo e à inovação.

A programação também busca estimular o intercâmbio de experiências entre estudantes, pesquisadores e profissionais, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre carreiras científicas, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo.

Serviço

XXIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2026) e II Semana da Educação

Data: de 26 a 31 de outubro

Local: Instituto Federal de São Paulo (IFSP) — Câmpus Sorocaba

Abertura: segunda-feira (26), às 9h

Encerramento: sábado (31), durante o IF Aberto, com atividades até o meio-dia

A programação detalhada, os horários das atividades e as orientações para inscrições devem ser consultados nos canais oficiais do IFSP Sorocaba: https://sor.ifsp.edu.br/.