ENTRETENIMENTO

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 32/2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 32/2026

Por MRNews

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objetocontratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de ponto de moto taxi no município de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2026

Escola municipal homenageia moradores e professoras em aniversário de 28 anos – CGNotícias

Nova entrega da CNH será por Sedex e documento que retornar ficará nos Correios – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

FAVORECIDO: VANESSA FERREIRA PEREIRA LTDA

CNPJ nº 24.901.947/0001-31

VALOR TOTAL: R$ 108.412,47 (cento e oito mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos).

Eleições 2026: confira os locais de votação e os horários do transporte rural em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Vacinação antirrábica atende região do Nova Campo Grande neste sábado – CGNotícias

PRAZO: 7 (sete) meses

Bonito-MS, 23 de outubro de 2026

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Morre influenciadora que chegou a pesar 22 kg; ela tinha apenas 30 anos de idade

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Morre influenciadora que chegou a pesar 22 kg; ela tinha apenas 30 anos de idade A influenciadora turca Nihal Candan faleceu aos 30 anos de idade, deixando seus seguidores e a comunidade internacional em estado de choque. A jovem, que ficou conhecida nas redes sociais por sua beleza e lifestyle, travava uma dura […]
ENTRETENIMENTO

O ano de 2025 pelas lentes da Agência Brasil

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Pessoas foram às ruas para protestar, apoiar ou firmar posições importantes. Engravatados tomaram decisões em salas fechadas ou em plenários em ebulição. Golpistas encontraram sua sentença e mulheres tiveram suas vidas interrompidas covardemente. Uma nova palavra virou moda no país, a adultização. Belém virou a capital do Brasil por alguns dias, quando todos […]
ENTRETENIMENTO

Entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Entidades que representam jornalistas brasileiros repudiaram as agressões e ameaças sofridas por profissionais de imprensa que trabalham diante do hospital particular onde o ex-presidente da República Jair Bolsonaro está internado, em Brasília. A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito […]