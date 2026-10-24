AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 32/2026

Por MRNews
Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objetocontratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de ponto de moto taxi no município de Bonito/MS.
AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2026
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026
FAVORECIDO: VANESSA FERREIRA PEREIRA LTDA
CNPJ nº 24.901.947/0001-31
VALOR TOTAL: R$ 108.412,47 (cento e oito mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos).
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PRAZO: 7 (sete) meses
Bonito-MS, 23 de outubro de 2026
Josmail Rodrigues,
Prefeito Municipal.