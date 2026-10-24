AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 32/2026

Por MRNews



Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objetocontratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de ponto de moto taxi no município de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2026

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

FAVORECIDO: VANESSA FERREIRA PEREIRA LTDA

CNPJ nº 24.901.947/0001-31

VALOR TOTAL: R$ 108.412,47 (cento e oito mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos).

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PRAZO: 7 (sete) meses

Bonito-MS, 23 de outubro de 2026

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.