PALPITES El Nacional x Barcelona de Guayaquil Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (19/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre El Nacional x Barcelona de Guayaquil acontece Hoje (19/02) às 21h30 hs. O mandante da partida Alianza QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

El Nacional x Barcelona de Guayaquil: Jogo Decisivo pela Taça Conmebol Libertadores – Onde Assistir, Escalações e Informações

Nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, El Nacional e Barcelona de Guayaquil se enfrentam em um duelo crucial pela segunda fase da Taça Conmebol Libertadores. A partida ocorrerá no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A disputa promete ser acirrada, com ambos os times em busca da classificação para a próxima etapa da competição.

Informações do Jogo:

Data: 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira)

19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito – Equador

Estádio Olímpico Atahualpa, Quito – Equador Competição: Taça Conmebol Libertadores – Segunda Fase

Onde Assistir: O confronto entre El Nacional e Barcelona de Guayaquil pode ser acompanhado nas seguintes plataformas:

Bolavip Brasil: O site transmitirá a partida em tempo real.

O site transmitirá a partida em tempo real. ESPN: Canal fechado com transmissão ao vivo.

Canal fechado com transmissão ao vivo. Disney+: Plataforma de streaming.

Como Chegam os Times:

El Nacional: O time equatoriano entra em campo com o objetivo de aproveitar o fator casa para garantir a classificação. Na fase preliminar, a equipe demonstrou força e agora tem o desafio de enfrentar um dos times mais tradicionais do país, o Barcelona de Guayaquil.

Barcelona de Guayaquil: O Barcelona, por sua vez, chega como favorito para a partida, mas sabe que não pode subestimar o El Nacional. O time de Guayaquil terá a missão de aproveitar sua experiência e buscar um bom resultado fora de casa para garantir a vantagem no confronto de ida.



Estatísticas e Expectativas:

El Nacional tem uma média de 11,5 finalizações por jogo na Libertadores 2025, enquanto o Barcelona de Guayaquil apresenta uma média de 5,5 escanteios por partida.

tem uma média de 11,5 finalizações por jogo na Libertadores 2025, enquanto o apresenta uma média de 5,5 escanteios por partida. O El Nacional vem com uma média de 3,5 cartões amarelos por jogo, mostrando que a equipe é combativa, mas precisa se controlar para evitar complicações.

Ambos os times têm a intenção de garantir o triunfo nesta partida decisiva, que pode ser crucial para suas aspirações na competição.

Próximos Passos: O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor de Universidad Central e Corinthians, o que promete definir a próxima grande batalha rumo aos grupos da Libertadores.

Acompanhe o jogo e fique por dentro de todos os detalhes dessa disputa emocionante da Taça Conmebol Libertadores!

