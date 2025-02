Palpites Pouso Alegre x Athletico-PR , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Pouso Alegre x Athletico-PR marcado para acontecer nesta HOJE às 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem POUSO ALEGRE que vai buscar a vitória em seus domínios.

Pouso Alegre x Athletico-PR: Onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil 2025 segue com grandes confrontos em sua primeira fase, e nesta terça-feira, 25 de fevereiro, Pouso Alegre e Athletico-PR entram em campo para disputar uma vaga na segunda fase do torneio. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

Este será um duelo decisivo, já que a primeira fase é disputada em jogo único. De acordo com o regulamento da competição, o time visitante tem a vantagem do empate para avançar. Dessa forma, o Pouso Alegre precisa vencer para seguir na Copa do Brasil, enquanto o Athletico joga por uma vitória ou um empate para garantir a classificação.

Onde assistir Pouso Alegre x Athletico ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo serviço de streaming:

Amazon Prime Video (exclusivo via streaming)

Para assistir ao jogo, é necessário ter uma assinatura ativa do serviço da Amazon Prime Video, que transmite diversas partidas da Copa do Brasil 2025.

Análise das equipes

Pouso Alegre quer surpreender em casa

O Pouso Alegre Futebol Clube, fundado em 1913, vem se consolidando como uma equipe competitiva no cenário mineiro. O clube teve boas campanhas nas divisões estaduais e busca agora um grande feito na Copa do Brasil.

Com um elenco jovem e determinado, o time mineiro espera aproveitar o apoio da torcida e o fator casa para surpreender um dos gigantes do futebol nacional. A equipe comandada pelo técnico Francisco Diá aposta na organização defensiva e nos contra-ataques rápidos para tentar a classificação.

Athletico-PR entra como favorito

O Athletico Paranaense é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e chega para a Copa do Brasil como um dos favoritos à classificação. Campeão do torneio em 2019, o Furacão tem um elenco experiente e acostumado a competições eliminatórias.

O time comandado por Cuca aposta em um estilo de jogo ofensivo e dinâmico, explorando a velocidade de seus atacantes para tentar garantir a vitória sem sustos.

Prováveis escalações

Pouso Alegre (Técnico: Francisco Diá)

Goleiro: Cairo

Cairo Defensores: Wesley, Fábio Silva, Douglas e João Vitor

Wesley, Fábio Silva, Douglas e João Vitor Meio-campo: Renato, João Gabriel, Gledson e Matheus Souza

Renato, João Gabriel, Gledson e Matheus Souza Atacantes: Marcelinho e Lucas Coelho

Athletico-PR (Técnico: Cuca)

Goleiro: Bento

Bento Defensores: Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel

Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel Meio-campo: Fernandinho, Erick e Canobbio

Fernandinho, Erick e Canobbio Atacantes: Pablo, Vitor Roque e Cuello

Expectativas para a partida

O Athletico entra como grande favorito para o confronto, por conta da diferença de investimento e qualidade do elenco. No entanto, o Pouso Alegre tem a vantagem de jogar em casa, o que pode equilibrar as ações dentro de campo.

Caso consiga suportar a pressão inicial do time paranaense, o clube mineiro pode ter chances de surpreender e buscar um resultado histórico.

Palpite: Pouso Alegre 0x2 Athletico-PR

O Furacão deve confirmar o favoritismo e garantir a vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

Análise de Dados

