Duelo paulista abre transmissões do Brasileiro Feminino na TV Brasil

A edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol começa neste sábado (22). Pelo segundo ano consecutivo, a competição será exibida ao vivo pela TV Brasil. A partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, abre as transmissões da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com o pré-jogo iniciando às 20h45. No domingo (23), a bola rola para Cruzeiro e Grêmio, que duelam às 18h30 (pré-jogo a partir de 18h10), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

O Brasileirão reúne 16 clubes, que, na primeira fase, enfrentam-se em turno único. Os oito mais bem colocados avançam às quartas de final, enquanto os dois com as piores campanhas serão rebaixados. Além da Série A1, a TV Brasil transmitirá, ao longo do ano, partidas válidas pelas Séries A2 e A3 (a partir das semifinais) e as finais do Campeonatos Brasileiros Femininos sub-17 e sub-20.

“Será um ano ainda mais especial, com o futebol feminino recebendo mais investimentos e apoio. Levar a modalidade em TV aberta para todo o Brasil, com a quantidade e a qualidade que estamos produzindo, será incrível. Espero que seja um marco e que o povo brasileiro, apaixonado pelo futebol e seus times, possa torcer com a gente. Vai dar muita onda!”, comemorou a narradora da EBC, Luciana Zogaib, vencedora do Prêmio Melhores do Ano de Narração Esportiva em 2024.

A relação de profissionais envolvidos nas transmissões tem, ainda, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal. Todas integram a equipe de Esporte da EBC.

“Vamos para mais um ano de Brasileirão e dessa vez com um campeonato que representa melhor a dimensão do Brasil, já que temos times do Nordeste, Amazonas e Rio Grande do Sul na disputa da A1. Além disso, a preparação dos times está mais intensa. Vai ser um campeonato de alto nível e com duelos mais equilibrados. Tudo isso disponível em TV aberta e pública. É um incentivo à modalidade que só evolui”, destacou Marília.

“Fico muito feliz e orgulhosa de fazer parte da equipe, é um trabalho contínuo de cobertura e valorização do futebol feminino nos veículos da EBC. A editoria de Esporte da EBC tem em sua história a transmissão da Copa do Mundo de 2015, na primeira vez que um Mundial Feminino foi exibido em TV aberta no Brasil, e cobrimos também o futebol de mulheres nos programa da TV Brasil, da Rádio Nacional e na editoria de Esporte da Agência Brasil”, completou Verônica.

Palmeiras x Bragantino

O duelo que marca o início das transmissões da TV Brasil no Brasileirão deste ano reúne dois times que foram ao mata-mata do ano passado. O Palmeiras, que terminou 2024 como campeão paulista em cima do rival Corinthians, foi semifinalista da competição nacional, caindo justamente para o Timão – que, na fase anterior, superou exatamente o Bragantino.

As duas equipes mantiveram boa parte da base do ano passado. O elenco das Palestrinas segue com 25 das jogadoras que defenderam o clube em 2024. Entre as remanescentes, destaque para Amanda Gutierres, artilheira das duas últimas edições do Brasileirão. Com 49 gols pelo Verdão, a atacante está perto de se tornar a maior goleadora da história do futebol feminino do Alviverde. O posto, atualmente, pertence à Bia Zaneratto, com 55 gols anotados entre 2020 e 2023.

“A gente quer apresentar um futebol diferente do ano passado, mais agressivo. [Manter o elenco] Facilitou muito o entendimento e me permitiu colocar novos comportamentos. Mas isso aumenta a responsabilidade, porque a gente já se conhece, então é acelerar isso [entrosamento] o mais rápido possível”, projetou Camilla Orlando, técnica do Palmeiras, em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

O time das Bragantinas também é bem semelhante ao da temporada passada, com 17 atletas mantidas, entre elas, as atacantes Thayslane e Pauline Gramaglia, artilheiras do clube em 2024. A equipe de Bragança Paulista (SP), por sua vez, perdeu sete jogadoras. A lateral e atacante Rhay Coutinho e a meia Laís Melo, inclusive, foram para o Palmeiras. Curiosamente, Laís marcou os dois gols do Massa Bruta no empate por 2 a 2 com as Palestrinas, no último Brasileirão.