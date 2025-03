Mato Grosso do Sul participa de Fórum Nacional com debate sobre avanços e perspectivas para o planejamento dos estados

Representantes das pastas de planejamento de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal participaram do XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, promovido pelo Conseplan (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento). O evento foi realizado em Vitória (ES), entre os dias 19 e 21 de março.

Representando o Secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Perez, participaram do encontro o Secretário-Executivo, Thaner Castro Nogueira, e o Chefe de Gabinete da Segov, André Eiji Miyahara Lara.

Durante os três dias de programação, especialistas e lideranças nacionais e internacionais debateram as melhores práticas em gestão e políticas públicas. O Fórum contou com reuniões de grupos de trabalho focados em temas cruciais como Investimentos Públicos, Monitoramento e Avaliação, Planejamento de Longo Prazo, Orçamento e Revisão de Gastos, além de Comunicação.

Nesta edição, como inovação foi lançado a Comissão de Comunicação do Conseplan, que tem como objetivo fortalecer a divulgação das pautas de planejamento estratégico na gestão pública. A iniciativa busca destacar a importância de divulgar as boas práticas de gestão para promover maior eficiência e transparência.

O evento destacou também painéis com especialistas de destaque, gestores públicos, além de representantes de instituições como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Durante o Fórum, foram apresentados cases de sucesso dos estados, promovendo uma troca de experiências e aprendizados valiosos.

A solenidade de abertura contou com a presença da Secretária Nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis Oliveira de Paula, representando a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reforçando a importância do evento para o avanço da gestão pública no Brasil.

Renata Brum, Comunicação Segem