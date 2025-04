Prefeitura de Nova Iguaçu realiza obras de pavimentação e drenagem no bairro Cabuçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu está executando obras de infraestrutura no bairro Cabuçu. Os serviços incluem drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e ligações domiciliares de esgoto sanitário. Aproximadamente 2.800 toneladas de asfalto já foram aplicadas em dez ruas da região.

Ruas como Maranguape, Carlos Brandão Monteiro, Recife, Rui Barbosa, Bom Jardim, Timbaúba e Tegipio, receberam pavimentação e melhorias em infraestrutura, como a instalação de 7.400 metros de meio-fio, sarjeta e calçadas, proporcionando uma infraestrutura mais completa e acessível para os moradores. Já outras três, como a Fernando Antônio, Caruaru e Goiânia, estão em processo de asfaltamento completo que deve ser finalizado em breve pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

“Vamos melhorar os acessos asfaltando as ruas e possibilitando ao morador trânsito por ruas asfaltadas, com maior conforto. São obras que começaram no ano passado e estamos dando continuidade pois irão mudar a vida da população. Vamos avançar não somente em Cabuçu, mas também em outros pontos da cidade”, destacou o prefeito Dudu Reina.

Nascida e criada no bairro Cabuçu, a dona de casa Silvânia Mendes, de 36 anos, disse que as obras de infraestrutura na região deixaram a localidade mais valorizada, pois os moradores não irão mais enfrentar a lama em dias de chuva.

“A obra começou no ano passado e aos poucos foi mudando a cara do bairro. Agora minha rua está asfaltada, sem barro e lama. Quando chovia aqui nem dava para passar e nem para usar tênis branco, pois sujava tudo. Não imaginava que meu bairro iria se valorizar tanto”, contou a moradora.

A Prefeitura de Nova Iguaçu ainda está asfaltando ruas de outros bairros da cidade, como Cacuia, São Marcelo e Amaral, além de outras intervenções importantes, como a construção do Viaduto de Comendador Soares, ampliação do Viaduto Dom Adriano Hipólito (próximo ao Supermercado Assaí), no centro de Nova Iguaçu, e a obra de expansão da Via Light.