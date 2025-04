Bibliotecas municipais têm programação especial em abril

Fernanda Niquirilo





No dia 9 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Biblioteca. Em São José dos Campos, as bibliotecas públicas municipais estão com uma programação especial para todo o mês de abril.

Com atrações que estimulam o enriquecimento cultural e incentivam o hábito da leitura, as atividades buscam conectar os leitores e apresentar novas obras, que vão além das escolhas habituais.

Os serviços regulares, como emissão de carteirinha, acesso à internet e computadores para estudos, exposições e empréstimos de livros, continuam disponíveis normalmente.

As bibliotecas estão abertas para visitas monitoradas, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio. O horário de funcionamento é das 8h15 às 16h45 na Biblioteca Cassiano Ricardo, e de 8h15 às 11h45 e 13h15 às 16h45 nas demais.

A programação varia de unidade para unidade e pode sofrer alterações, portanto é recomendado ao público interessado confirmar pelo telefone antecipadamente.

Confira as novidades que cada biblioteca preparou para este mês.

Programação de abril

Biblioteca Cassiano Ricardo:

01/04 a 30/04 – Barganha Literária: Troca de livros (adulto e infantojuvenil)

01/04 a 30/04 – Destaque do Mês: Literatura infantil

07/04 a 30/04 – Exposição de Monteiro Lobato

10/04 (18h) – Sarau Literomusical: Nós e elas

11/04 a 25/04 (09h e 14h) – Oficina de Tecnologia 60+

12/04 (10h) – Encontro Especial: “TEA” (Transtorno do Espectro Autista)

15/04 (14h) – Oficina Criativa: Boneca de pano

15/04 (14h) – Visita monitorada para a comunidade leitora

22/04 (14h) – Contação de história

29/04 (14h) – Oficina: Pequenos reparos em livros

Telefone: (12) 3921-6330

Endereço: Rua XV de novembro, 99 – Centro

Biblioteca Hélio Pinto Ferreira:

01/04 a 30/04 – Barganha Literária: Troca de livros (adulto e infantojuvenil)

01/04 a 30/04 – Destaque do Mês: Literatura infantil

07/04 a 30/04 – Exposição de Monteiro Lobato

16/04 (9h) – Oficina Criativa: Ponteira de lápis

30/04 (14h) – Contação de história

Telefone: (12) 3931-2549

Endereço: Rua Professor Henrique Jorge Guedes, 57 – Jardim das Indústrias

Biblioteca Helena Molina:

01/04 a 30/04 – Destaque do Mês: Monteiro Lobato

10/04 (9h) – Piquenique Literário: Coleção das obras raras de Monteiro Lobato

14/04 (14h) – Contação de história

16/04 (14h) – Oficina Criativa: Boneca de pano

22/04 (10h) – Visita monitorada para a comunidade leitora

Telefone: (12) 3905-3001

Endereço: Praça Emília Molina, 77 – Eugênio de Melo



