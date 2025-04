CCZ promove feira de adoção e reforça cuidados com os pets

Julia Helena Marcelo Martinho





Neste sábado (26), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São José dos Campos promoveu mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a causa animal e a promoção da guarda responsável.

Foram disponibilizados 75 animais para adoção, sendo 70 cães e 5 gatos, todos prontos para receber um novo lar. Durante o evento, o CCZ recebeu 19 visitantes interessados em adotar e registrou 3 pretensões de adoção, que seguirão para a próxima etapa de visita domiciliar e avaliação técnica.

Desde 2021, mais de 450 pets foram adotados por meio das feiras realizadas pelo CCZ, demonstrando a adesão crescente da população às práticas de adoção consciente.

A feira de adoção ocorre sempre no último sábado útil de cada mês, no CCZ (Rua George Williams, 581, Parque Industrial), das 8h30 às 13h30. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e CPF. A entrega do animal é realizada somente após visita domiciliar e aprovação da equipe técnica, garantindo o bem-estar dos animais e a segurança dos adotantes.

Procedimentos gratuitos para cães e gatos

Durante a feira, tutores puderam levar seus cães e gatos para receber a vacinação antirrábica e a microchipagem, serviços oferecidos gratuitamente pela Prefeitura. Para garantir a segurança de todos, a condução dos animais deve ser feita com coleira e guia no caso dos cães, e em caixas de transporte adequadas para os gatos.

Nesta edição, foram aplicadas 21 doses da vacina antirrábica em cães e 7 em gatos, além da microchipagem de 8 cães, fortalecendo as ações de proteção e identificação animal no município.

Esses serviços também estão disponíveis durante a semana, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Vacinação

CCZ aplica vacina gratuita contra raiva em cães e gatos| Foto: Divulgação

A vacinação antirrábica é indicada para cães e gatos a partir dos 4 meses de idade, com reforço anual. Em caso de contato com morcegos, o animal também deve ser vacinado, independentemente do histórico anterior.

Caso o tutor não possua a carteirinha de vacinação do pet, uma nova é fornecida no momento da aplicação da vacina. Se já possuir, basta levá-la para atualização.

Microchipagem

Microchipagem é um método de identificação para combater perdas e abandono| Foto: Divulgação

O microchip é um dispositivo eletrônico que armazena um código único de identificação, associando o pet ao seu tutor. Esta medida permanente de segurança é fundamental para diminuir casos de perda e abandono de animais.



