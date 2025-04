Governo de Roraima garante participação do Estado nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

O Governo de Roraima garantiu a participação da Delegação Roraimense nos Jebs (Jogos Escolares Brasileiros 2025), ao firmar o ‘Termo de Adesão’ junto à CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar).

O documento foi assinado na manhã desta terça-feira, 29, pelo secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad e Gean Menezes, presidente da Federr (Federação de Desporto Escolar de Roraima), órgão que representa a CBDE no Estado.

O diretor do IDR (Instituto do Desporto de Roraima) Dinaildo Barreto, e o professor Arnóbio Magalhães, também do IDR, participaram do ato no gabinete da Seed (Secretaria de Educação e Desporto).

“Garantir a participação de Roraima em um grande evento esportivo nacional é a demonstração do compromisso do nosso governador Antonio Denarium com a nossa juventude, com o esporte e também com a educação”, destacou Mikael Cury-Rad.

JEBS

Os Jogos Escolares Brasileiros são a maior competição estudantil nacional sub-14 e, neste ano, vão ocorrer entre os dias 05 a 28 de outubro em Uberlândia (MG). O evento é promovido pela CBDE em parceria com os Estados e outros parceiros e reúne cerca de 8 mil alunos-atletas de todo Brasil com idades entre 12 a 14 anos para disputar 18 modalidades entre coletivas e individuais.

“O Termo de Adesão é concluído para formalizar as passagens interestaduais. O Governo de Roraima vai bancar as passagens, e a CBDE e seus parceiros arcam com as despesas de hospedagem, alimentação e traslados internos do evento”, explicou Gean M

Os alunos-atletas que compõem a Delegação de Roraima e que vão representar o Estado na competição nacional, são selecionados por meio dos Jogos Escolares de Roraima. Este ano a competição está na sua 52ª edição e já está ocorrendo em todo Estado com 10.383 participantes entre alunos-atletas, técnicos e dirigentes.

Em julho acontecerá a grande final dos Jogos Escolares de Roraima. Os campeões em cada modalidade garantem o passaporte para os Jebs. O diretor do IDR, Dinaildo Barreto, lembrou que nos últimos seis anos o Governo de Roraima tem enviado atletas para as competições nacionais e isso é algo que proporciona a descoberta de novos talentos e eleva o desporto escolar roraimense.

“Este já é o sexto ano do governo Antonio Denarium em que levamos a delegação para participar dos Jogos Escolares Brasileiros. Também já estamos fazendo o outro trabalho que é a realização das seletivas dos Jogos Escolares de Roraima. Amanhã vamos para Normandia. Depois teremos a final onde serão escolhidos os representantes de Roraima para os jogos em Minas Gerais”, afirmou Dinaildo.

Participação em 2024

No ano passado, Roraima participou dos Jebs em Recife (PE) com uma delegação formada por 218 integrantes. Os atletas trouxeram na bagagem 23 medalhas sendo 04 de ouro, 04 de prata e 15 de bronze.

Um dos destaques dos Jebs 2024 foi o aluno-atleta de judô Endryw Henrique, da Escola Estadual Euclides da Cunha, que conquistou a medalha de ouro na Série Ouro. O atleta foi campeão na categoria pesado (+ 64kg), garantindo vaga para os Jogos Sul-americanos Escolares na Colômbia.

