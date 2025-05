São Paulo x Bauru ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (08)

Próximo Jogo: São Paulo x Bauru Basquete – NBB 2025

O confronto entre São Paulo e Bauru promete agitar a série de playoffs do NBB 2025! O jogo será realizado no dia 9 de maio, às 20:30 (horário de Brasília), no Ginásio do Morumbi, casa do São Paulo. Essa partida será crucial para o futuro da disputa entre as equipes, com ambos os times buscando garantir uma vaga nas fases seguintes da competição.

São Paulo x Bauru: Resultados Recentes

Bauru chega ao confronto após uma série de altos e baixos, mas com uma grande vitória sobre o Paulistano no jogo 4 da sua série. O time de Bauru tem mostrado força no ataque e na defesa, com jogadores como Alex Garcia e Shilton se destacando em momentos decisivos. Confira seus últimos resultados:

Bauru 85 x 80 Paulistano (Vitória, 3 de maio)

(Vitória, 3 de maio) Bauru 84 x 54 Paulistano (Vitória, 30 de abril)

(Vitória, 30 de abril) Bauru 60 x 62 Paulistano (Derrota, 27 de abril)

(Derrota, 27 de abril) Bauru 81 x 63 Paulistano (Vitória, 25 de abril)

(Vitória, 25 de abril) Bauru 77 x 93 Paulistano (Derrota, 22 de abril)

São Paulo Basquete: Últimos Resultados

Por outro lado, São Paulo também está em boa fase, mas será preciso muito foco e determinação para superar a equipe de Bauru. Seus últimos jogos foram:

São Paulo 72 x 68 Flamengo (Vitória, 4 de maio)

(Vitória, 4 de maio) São Paulo 76 x 70 Minas (Vitória, 1 de maio)

(Vitória, 1 de maio) São Paulo 84 x 74 Franca (Vitória, 29 de abril)

(Vitória, 29 de abril) São Paulo 77 x 80 Paulistano (Derrota, 25 de abril)

(Derrota, 25 de abril) São Paulo 79 x 69 Flamengo (Vitória, 22 de abril)

Próximos Jogos de Bauru Basquete

12 de maio, 19:30 : Bauru x São Paulo (Ginásio Panela de Pressão, Bauru)

: Bauru x São Paulo (Ginásio Panela de Pressão, Bauru) 14 de maio, 21:00: Bauru x São Paulo (Ginásio Panela de Pressão, Bauru)

Onde Assistir:

Você pode acompanhar todos os jogos de Bauru ao vivo pela plataforma de streaming oficial da competição, além de verificar os detalhes na Flashscore para atualizações de placares e estatísticas em tempo real. Não perca a chance de acompanhar de perto o desempenho de uma das equipes mais tradicionais do basquete brasileiro!

https://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

