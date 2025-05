GCM recupera no Jd. Maria Eugênia veículo furtado dos Correios – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recuperou, no início da tarde desta segunda-feira (12), um veículo de entrega dos Correios que tinha acabado de ser furtado. Ele foi encontrado abandonado na Rua Doutor Carlos Castilho Cabral, no Jardim Maria Eugênia, Zona Norte da cidade.

Em patrulhamento preventivo pelo Jardim Novo Horizonte, uma equipe da GCM recebeu informações de que um veículo dos Correios trafegava com a porta traseira aberta e derrubando encomendas. Logo atrás vinha outro carro e um ocupante pegava os objetos caídos.

Durante buscas nas proximidades, às 12h50 os guardas se depararam com o veículo dos Correios, que estava com as portas e vidros abertos. Após consulta ao banco de dados, confirmou-se que o automóvel, um Fiat Fiorino, tinha sido furtado no momento em que o funcionário da empresa realiza entregas.

O caso foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal, onde houve registro de certidão de localização do veículo de patrimônio federal e posterior entrega ao responsável dos Correios.