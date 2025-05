SONORA – No Dia da Fibromialgia Seminário Estadual debate o avanço das políticas públicas

Posted on

O tempo em Mato Grosso do Sul promete ser de sol e variação de nebulosidade ao longo desta sexta-feira (6). De acordo com o último relatório meteorológico do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a manhã começará com temperaturas amenas, que deverão variar entre 10°C e 13°C nas regiões sudoeste, sul, sudeste […]