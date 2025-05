Projetos de infraestrutura e logística são apresentados para desenvolvimento de Brasilândia no MS Ativo

Para o desenvolvimento da infraestrutura urbana e logística, o município de Brasiliândia apresentou projetos diversificados para serem contemplados pelo programa MS Ativo. O governador Eduardo Riedel participou da reunião com a prefeita Márcia Amaral, e outros representantes do município, na tarde desta terça-feira (27).

“Pactuamos avançar a construção do polo industrial de Brasilândia. É importantíssimo para esse momento de desenvolvimento. Nós vamos concluir também a pavimentação do bairro Juvenal Serafin Uchoa, que já estava pactuado. E vamos fazer o recapeamento do centro da cidade, importante para a melhoria da qualidade de vida de todos”, explicou Riedel.

Com foco na qualidade de vida da população, as obras foram demandas apresentadas pela prefeitura. “É o olhar do Governo do Estado, para os municípios, ouvindo o Executivo e o Legislativo. A gente traz os anseios da nossa cidade. Então realmente estamos desenvolvendo programas e projetos, para o que o município precisa. Isso para nós é fundamental, muito importante”, disse a prefeita Márcia.

Além dos projetos de recapeamento das ruas da área central, de pavimentação asfáltica e drenagem do Bairro Juvenal Serafin Uchoa e da construção do polo industrial o Governo do Estado também planeja o andamento do projeto da pavimentação da MS-040, que liga Brasilândia a Santa Rita do Pardo.

Com foco na gestão pública orientada para resultados, o MS Ativo representa um novo modelo de parceria entre o governo estadual e os municípios, atuando de maneira direcionada conforme as demandas locais. No interior do Estado, diversas cidades têm recebido investimentos robustos em infraestrutura.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende