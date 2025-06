Governo convoca professores para atuação em escolas da capital, interior e comunidades indígenas

O Governo de Roraima está convocando profissionais aprovados em processo seletivo para atender a Educação Escolar Indígena. Por meio do Edital Nº 83/2025, estão sendo convocados 21 professores e cinco cuidadores. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 6, e pode ser consultada na íntegra por meio do link.

Entre os professores estão sendo chamados nove docentes das Áreas do Conhecimento de Matemática, Geografia, Educação Física e Multidisciplinar, dois de Língua Indígena, e 10 professores auxiliares. Esta é a 7ª convocação do certame.

Os convocados devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), na Praça do Centro Cívico, nº 550, Centro, na próxima segunda-feira, 9, no horário das 8h, com os documentos exigidos em edital, para a assinatura de contrato e lotação.

“O Governo de Roraima está convocando mais de 60 profissionais entre professores, cuidadores e intérpretes de Libras para atender escolas da capital, interior e indígenas. As convocações constantes se referem aos processos seletivos realizados pela Seed, a fim de suprir as necessidades das nossas escolas”, disse Geseleide Moura, diretora do Departamento de Recursos Humanos em Exercício.

Convocação para a capital e interior

O Governo de Roraima também está convocando professores aprovados em processo seletivo para atender a Educação Básica. Estão sendo convocados 22 professores substitutos, sendo oito para a capital e 14 para atender o interior, além de 18 professores auxiliares e um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para a capital.

Os profissionais foram convocados por meio do Edital Nº 84/2025, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 4940, que pode ser consultado na íntegra por meio do link.

Os municípios do interior que serão atendidos com esta 20ª convocação são Alto Alegre, Boa Vista Rural, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Rorainópolis e São Luiz do Anauá.

Assinatura de contrato e lotação

De acordo com o cronograma do Edital, os convocados devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e Desporto, (Praça do Centro Cívico, nº 550, Centro), na próxima terça-feira, 10, no horário das 8h, munidos dos documentos exigidos em edital, para a assinatura de contrato e lotação.

