IERR promove evento científico e de inovação em Amajari no dia 25 de julho

O IERR (Instituto de Educação de Roraima) irá realizar no dia 25 de julho a 1ª edição da PCIE (Produção Científica e Inovação Educacional) em Amajari. O evento é promovido pelo Polo de Apoio Presencial do IERR no município.

O município será o próximo a receber o evento que, neste ano, será realizado em todas as cidades do Estado. A proposta é consolidar um espaço de valorização da produção científica local, troca de saberes e fortalecimento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na realidade regional.

O evento será realizado na avenida Tepequém, s/n°, Centro, com certificação de 10 horas para todos os participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo site do IERR.

Segundo a reitora do IERR, professora Leila Perussolo, o evento representa o fortalecimento do compromisso do Governo de Roraima com a interiorização do ensino superior e com a promoção de uma educação pública de qualidade, inclusiva e alinhada às demandas regionais.

“A realização da PCIE em Amajari reforça nosso compromisso com a interiorização do ensino superior e com a valorização dos saberes produzidos em cada região. Nosso objetivo é criar oportunidades para que estudantes, professores e a comunidade compartilhem experiências e fortaleçam a conexão entre educação, ciência e desenvolvimento local”, destacou a reitora.

A programação do evento inclui mesas-redondas, apresentações e debates, distribuídos entre três eixos temáticos:

· Ensino, Currículo e Segurança no Trabalho: Reúne trabalhos que discutem práticas pedagógicas, propostas curriculares e experiências voltadas ao fortalecimento do ensino e aprendizagem. Também aborda a segurança no ambiente escolar e de trabalho, com foco em prevenção, bem-estar e formação para o mundo do trabalho.

· Educação e Sustentabilidade: Apresenta produções que relacionam educação com práticas sustentáveis, saberes tradicionais, preservação ambiental e desenvolvimento local. O eixo destaca a escola como agente de transformação social e ecológica nas comunidades.

· Educação e Tecnologia: Destinado a estudos e experiências que envolvem o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Este eixo aborda a inovação educacional, o uso de ferramentas digitais, metodologias ativas e a ampliação do acesso ao conhecimento por meio da tecnologia.

O post IERR promove evento científico e de inovação em Amajari no dia 25 de julho apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.