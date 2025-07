João Pessoa se prepara para as Olimpíadas Escolares Municipal 2025 com recorde de participação

A cidade de João Pessoa se prepara para viver a maior edição das Olimpíadas Escolares Municipal, que acontecerá entre os dias 21 de julho e 9 de agosto de 2025, reunindo 81 escolas da Rede Municipal de Ensino. A ação é promovida pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec),por meio daDivisão de Educação Física, Desporto e Lazer (Defise), e promete movimentar a comunidade escolar em uma grande celebração de esporte, educação e cidadania.

A cerimônia de abertura será realizada na próxima segunda-feira (21), às 14h, no Ginásio O Ronaldão, marcando o início das competições que envolvem diversas modalidades esportivas, como Futsal, Voleibol, Vôlei de Praia, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Natação, Ginástica Ritmica, Judô, Bocha Paralímpicae oKids Games, voltado para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Segundo a secretária executiva de Educação da Capital, Luciana Dias, o evento deste ano será histórico. “Tivemos uma surpresa muito feliz: o número de escolas inscritas chegou a 81, um recorde absoluto. Em 2024, foram 66, e agora conseguimos ultrapassar esse número, o que demonstra o envolvimento da rede. Estimamos mais de 12 mil alunos participantes, o que mostra o impacto e a dimensão pedagógica dessa iniciativa”, afirmou.

Luciana Dias destacou ainda que as Olimpíadas vão além da competição esportiva. “É um momento de grande expectativa para os alunos, que formam suas equipes, participam de seletivas internas e são motivados a se dedicarem não só nas aulas de Educação Física, mas em todas as disciplinas. O esporte se torna, assim, um importante aliado do processo educativo, promovendo protagonismo, disciplina, aprendizado e trabalho em equipe”, complementou.

Entre as novidades deste ano está a inclusão da modalidade vôlei de praia, que será disputada pela primeira vez nas Olimpíadas Municipais. “Os estudantes estão muito animados com essa novidade. A cada ano, buscamos inovar e ampliar as oportunidades de participação”, acrescentou a secretária.

O diretor daDivisão de Educação Física, Desporto e Lazer, professor Theodan Stephenson, também ressaltou o crescimento do evento e sua importância pedagógica. “A adesão em 2025 superou todas as expectativas, com quase 100% das escolas da rede participando. As Olimpíadas vão muito além do esporte; elas são uma ferramenta poderosa de formação integral, unindo corpo, mente e valores sociais. É um momento de desenvolvimento coletivo, onde cada aluno cresce como cidadão”, destacou.

As Olimpíadas Escolares Municipal consolidam-se, como uma das maiores e mais importantes ações de integração entre esporte e educação em João Pessoa, promovendo inclusão, saúde, respeito e formação cidadã entre os jovens da rede pública.