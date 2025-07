Oficina destaca fortalecimento da linha de cuidado das hepatites virais em Roraima

Posted on

Com foco no bem-estar do público do Carnaval 2025, a Prefeitura de Boa Vista tem se empenhado em oferecer diversos serviços durante os dias de festa, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública. Vacinação, entrega de preservativos e um efetivo reforçado da Guarda Civil Municipal são alguns dos exemplos do cuidado da gestão com […]