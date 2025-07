Confira as atrações que vão se apresentar no São João no Parque Anauá

O São João no Parque Anauá 2025 começa na próxima terça-feira, 22, e o Governo de Roraima segue em ritmo acelerado nos preparativos finais para os seis dias de um dos mais importantes eventos culturais do Estado.

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) informou nos horários da programação oficial do evento. A novidade é que a edição deste ano contará com 10 atrações nacionais, um feito que só foi possível graças ao apoio do MTur (Ministério do Turismo).

“O arraial deste ano vem para apresentar uma nova roupagem, já que esta é a primeira edição reconhecida pelo Ministério do Turismo como um evento do calendário nacional, com um volume de recursos consideráveis aportados pelo deputado federal Zé Haroldo Cathedral, por meio do Ministério do Turismo”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

As atividades do evento iniciam às 18h, com o cortejo de entrada previsto para acontecer às 18h30. A celebração contará com a presença das quadrilhas juninas, convidados, público em geral e o governador de Roraima, Antonio Denarium.

A tradicional queima de fogos será realizada às 19h no píer do Lago dos Americanos, e a disputa das quadrilhas juninas será iniciada às 19h40, com a apresentação do grupo emergente.

A primeira atração nacional da edição deste ano será Israel & Rodolffo. A dupla se apresentará no palco principal às 22h.

Confira a programação oficial do PALCO PRINCIPAL por dia:

DATA

HORÁRIO

ATRAÇÃO

22/07

19h

Bicho de Pé

20h

Ellô Machado

21h

Edvan Santtini

22h

Israel & Rodolffo (Atração Nacional)

00h

Vandah Guedes

01h

Emilly Oliveira

02h

Remela de Gato

Intervalos

DJ Larissa Meraki

23/07

19h

Neto Andrade

20h

George Henrique & Rodrigo (Atração Nacional)

22h

Manim Vaqueiro (Atração Nacional)

00h

Zé Vaqueiro (Atração Nacional)

01h30

Nadine Leal

02h30

Forró du Poder

Intervalos

DJ Larissa Meraki

24/07

19h

Pegada Quente

20h

Forró do Patrão

21h

Brisiane

22h

Thullio Milionário (Atração Nacional)

23h30

Xote de Buteco

00h30

Ellen Ferreira

01h30

Caribe Show

02h30

Forrozão Sacolejo

25/07

19h

Euterpe – Canta Antônio Barros e Cecéu

20h

Illu e Banda

21h

Fábio Hécules

22h

Lucas Lucco (Atração Nacional)

00h

Xote Bruto

01h

Forró Stikado

02h

Assunssenna Lima

03h

Suvaco de Cobra

Intervalos

DJ Chica Loca

26/07

18h

Giulia Amaral

19h

Chicão e Banda

20h

Sarah Franco

21h

N’abalada

22h

Anne Louise

23h30

Companhia do Calypso (Atração Nacional)

01h

Renato Poeske

02h

Paçoquinha de Normandia

Intervalos

DJ Chica Loca

27/07

18h

Leandro Camargo

19h

Japa e Banda

20h

Walker Tavares

21h

Jonas Esticado (Atração Nacional)

23h30

Guilherme & Benuto (Atração Nacional)

23h30

Jefferson Moraes (Atração Nacional)

Intervalos

DJ Chica Loca

Cultura para todos os gostos

Para aqueles que curtem regionalidade, o palco Anarriê é a escolha ideal. Ao todo, 20 artistas locais apresentarão um repertório rico, que vai do sertanejo romântico de Estevão Alves ao reggae contagiante de Mike Guy-Bras.

Confira a programação oficial do PALCO ANARRIÊ por dia:

DATA

HORÁRIO

ATRAÇÃO

22/07

18h

Laudicéia Moreira

19h

Haynara Araújo

20h

Estevão Alves

21h

Alef Mendes

23/07

19h

John Mayson

20h

Reinaldo Barroso

21h

Nadine Leal

24/07

19h

George Farias

20h

Sergio Barros

21h

Felipe Cardoso

22h

Renato Braga

25/07

19h

Marlon Nicolas

20h

Banda Guy-Bras

21h

Carlinha Show

22h

Angélica Rius

26/07

19h

Grupo Síntese

20h

Grupo Encontro das Raças

21h

Grupo Folclórico Tribo Waiká

22h

Grupo Dekameron

27/07

19h

Leka Denz

20h

Forrozin Bom Demais

21h

Mateus Alves

CONCURSO DE QUADRILHAS

E quando se fala em São João no Parque Anauá, é óbvio que a tradicional competição de quadrilhas juninas não poderia ficar de fora. Nesta edição, as apresentações serão realizadas em um espaço muito mais amplo, arejado e com capacidade para pelo menos quatro mil pessoas sentadas e acomodadas.

Confira a programação oficial da ARENA JUNINA por dia:

DATA

HORÁRIO

ATRAÇÃO

22/07

18h30

Banda Marcial do Colégio Rittler de Lucena

19h

Abertura

19h20

Quadrilha do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência

19h40

Disputa de Grupos:

Quadrilha Beija Flor (Emergente)

Quadrilha Coração Alegre (Emergente)

Quadrilha Macedão (Acesso)

Quadrilha Luar do Sertão (Acesso)

Quadrilha Espelho Junino (Especial)

Quadrilha Garranxê (Especial)

23/07

18h30

Quadrilha do Centro de Referência da Pessoa Idosa

19h

Quadrilha Xameguinho

19h30

Disputa de Grupos:

Quadrilha Coração do Sertão (Emergente)

Quadrilha São Vicente (Emergente)

Quadrilha Namoro Caipira (Acesso)

Quadrilha Estrela Junina (Acesso)

Quadrilha Joaninha Caipira (Especial)

Quadrilha Explosão Caipira (Especial)

24/07

19h

Disputa de Grupos:

Quadrilha Evolução Junina (Acesso)

Quadrilha Matuto Encantá (Acesso)

Quadrilha Tradição Macuxi (Acesso)

Quadrilha Coração de Estudante (Especial)

Quadrilha Zé Monteirão (Especial)

Quadrilha Agitação (Especial)

25/07

18h30

Apresentação da Quadrilha Kids

19h

Disputa do Grupos:

Quadrilha Filhos de Macunaíma (Acesso)

Quadrilha Sinha Benta (Acesso)

Quadrilha Coração Caipira (Acesso)

Quadrilha Furação Caipira (Especial)

Quadrilha Xamego na Roça (Especial)

Quadrilha Amor Caipira (Especial)

26/07

18h30

Apresentação da Quadrilha Criança Caipira

19h

Apresentação da Quadrilha Forrozinho

19h30

Apresentação da Quadrilha Castelo Junino

20h

Disputa do Grupos:

Quadrilha Arrasta Pé (Acesso)

Quadrilha Guerreiros de Jorge (Acesso)

Quadrilha Escola Forrozão (Especial)

Quadrilha Eita Junina (Especial)

27/07

18h30

Apresentação da Quadrilha Os Amostradinhos

19h

Apresentação da Quadrilha Coraçãozinho

19h30

Apresentação da Cia de dança IAMV

19h45

Apresentação do Grupo Dança sem Fronteiras

20h

Entrega das premiações do concurso de quadrilhas juninas

20h30

Apresentação da Quadrilha campeã do Grupo Emergente

21h

Apresentação da Quadrilha campeã do Grupo de Acesso

21h30

Apresentação da Quadrilha campeã do Grupo Especial

22h

Apresentação da Quadrilha Cômica Tá Boa Caipira

Diversão para a criançada

As crianças também em espaço garantido nas seis noites de programação do São João no Parque Anauá, com Léo Malabarista, Grupo Criart, Xuxu e Cia, Locômbia, Farofinha e Imaginart

Confira a programação oficial da ÁREA INFANTIL por dia:

DATA

HORÁRIO

ATRAÇÃO

22/07

18h

Locômbia

19h

Grupo Criart

23/07

18h

Léo Malabarista

19h

Grampinho

19h

Farofinha

24/07

18h

Léo Malabarista

19h

Grupo Criart

25/07

18h

Xuxu e CIA

19h

Grupo Imaginarte

26/07

18h

Farofinha

19h

Locômbia

27/07

18h

Grampinho

19h

Xuxu e CIA

19h

Imaginarte

