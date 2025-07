GT ‘MS sem Racismo’ foca no mapeamento de políticas públicas em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com participação de representantes de diferentes setores, a terceira reunião do Grupo de Trabalho “MS sem Racismo” foi marcada pelo levantamento de ações já existentes no Estado voltadas à promoção da igualdade racial. A iniciativa é coordenada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania.

Subsecretária Vânia Lúcia Baptista Duarte explicou que este momento é dedicado a identificar iniciativas em andamento que contribuam para o enfrentamento do racismo institucional e estrutural. “Estamos mapeando cursos, formações, editais e outras ações que atendem diretamente à população negra. Esse diagnóstico é essencial para consolidarmos uma política pública forte e efetiva em Mato Grosso do Sul”, destacou.

A reunião contou com a presença de órgãos como a Comissão da Igualdade Racial/OAB-MS; Defensoria Pública Estadual; Polícia Civil/Núcleo Institucional de Cidadania; Secretaria de Estado de Educação; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Conselho Estadual dos Direitos do Negro; Grupo de Trabalhos e Estudos Zumbi-TEZ; Associação de Mulheres das Favelas; Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro; Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos; Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, além de representantes do movimento negro e de entidades da sociedade civil.

Durante o encontro, o secretário-adjunto da Cidadania, José Francisco Sarmento, reforçou a importância do GT como espaço de articulação e fortalecimento das ações antirracistas no Estado. “Essa estrutura está à disposição de vocês. Sejam rodas de conversa, formações, debates. O espaço é nosso, e deve ser ocupado para potencializar as ações coletivas”, afirmou.

Para a advogada Andreia Ferreira, representante da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no GT, ampliar o diálogo com a sociedade civil é fundamental. “Quanto mais vozes participam, mais chances temos de construir políticas específicas e efetivas, que atendam de fato às pessoas atingidas pelo racismo. Essa reunião de potências é essencial para avançarmos”, avaliou.

A atuação do Grupo de Trabalho integra a agenda da Secretaria de Estado da Cidadania para consolidar políticas públicas transversais, estruturantes e voltadas à equidade racial em Mato Grosso do Sul.

Programa MS sem Racismo

Sob gestão da Secretaria de Estado da Cidadania, o MS Sem Racismo foi instituído em abril deste ano, com a função de prevenir, enfrentar e erradicar todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e de intolerância correlata, promovendo a igualdade de direitos e de oportunidades para todas as populações étnico-raciais, além de propor, fomentar, articular e mediar ações voltadas à promoção da igualdade racial e ao respeito à diversidade étnico-racial, por meio de políticas públicas e de estratégias intersetoriais de sensibilização da sociedade sul-mato-grossense.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania