A DPET (Divisão de Prevenção e Educação de Trânsito) do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) reiniciou as atividades para os alunos que participam do projeto Jovem Condutor, em escolas da capital e do interior do Estado.

Nessa nova etapa, o projeto abrange nove escolas da rede estadual de ensino e atende cerca de 800 estudantes do ensino médio, dos segundo e terceiro anos, dos municípios de Rorainópolis, Mucajaí, Caracaraí, Pacaraima, Boa Vista, Bonfim e Cantá.

A chefe da DPET, Ruth Prill, disse que o projeto Jovem Condutor é uma importante iniciativa voltada à formação dos cidadãos, e que a educação é a base para transformar comportamentos e construir um trânsito mais seguro, humano e consciente.

“Por meio desse projeto, os estudantes têm aula específica sobre educação para o trânsito, em que os instrutores levam conhecimento sobre as regras de circulação, a importância do respeito às leis e o papel de cada um como motorista, pedestre, ciclista, passageiro ou futuro condutor. Acreditamos que ao despertar a consciência desde cedo, estamos formando cidadãos mais responsáveis e comprometidos com a vida”, afirmou Ruth Prill.

O projeto é uma iniciativa do Governo de Roraima e colocado em prática pelo Detran-RR e a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto). Conforme a Resolução nº 265 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), os estudantes têm aulas sobre Educação no Trânsito na própria escola onde estudam e, ao final, ficam isentos do pagamento da aula teórica nas autoescolas.

O post Projeto reinicia atividades em escolas da rede estadual em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.