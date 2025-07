Lounge 3 Group se apresenta na Sala Fundec nesta sexta-feira (25) – Agência de Notícias

Nesta sexta-feira (25), às, 20h, o Lounge 3 Group se apresentará na Sala Fundec, no Centro de Sorocaba. A apresentação abraça uma causa social, com 20% da venda dos ingressos destinada ao projeto Reciclacão, que atua no acolhimento de animais abandonados, promovendo o cuidado, conscientização ambiental e afetiva.

Formado pela cantora Emanuela Saccomano, pelo percussionista Rogério Simizu e pelo pianista Daniel Guimarães, o trio apresenta sonoridade sofisticada e interpretação sensível, com um repertório que passeia por clássicos do jazz, da MPB e do pop nacional e internacional. Com uma roupagem elegante no estilo lounge, a apresentação é ideal para quem aprecia boa música com atmosfera intimista e refinada.

Durante a noite, o público poderá conferir canções como “I’ve Got You Under My Skin”, “Unforgettable”, “Le Festin”, “Chuva de Prata” e “At Last”, entre outras surpresas escolhidas para emocionar o público. A apresentação contará, ainda, com a participação especial da bailarina Thalma Di Lelli, com uma dança cênica e corporal por meio da arte do flamenco.

Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), na sede da Fundec, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro, das 8h30 às 17h30, ou pelo site: https://site.bileto.sympla.com.br/fundec/. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99669-2817 ou pelo telefone: (15) 3233-2220.