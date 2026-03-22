Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 15/12/2025

O governador Jorginho Mello realizou a entrega dos primeiros 30 caminhões-pipa destinados aos municípios do Oeste.

Ao todo, serão 104 veículos para a região até janeiro de 2026, num investimento de R$ 54 milhões.

No total, já foram destinados R$ 134 milhões ao fortalecimento das ações de prevenção, resposta e assistência humanitária no Oeste.

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Santa Catarina tem 103 municípios habilitados ao novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos

A iniciativa vai disponibilizar R$ 3 milhões para a compra de alimentos de agricultores familiares do estado.

O objetivo é destinar as compras para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, a equipamentos públicos e às redes pública e filantrópica de ensino.

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A Polícia Civil de Santa Catarina publicou dois editais de concurso público com 300 vagas de nível superior para provimento nas carreiras de Agente de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil.

A iniciativa visa reforçar o quadro de servidores e contribuir para o fortalecimento da segurança pública no estado.

As inscrições abriram nesta segunda, 15, e vão até o dia 30 de dezembro pelo site idecan.org.br.

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Mais informações estão no portal estado.sc.gov.br/noticias.