NOTÍCIAS

Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 15/12/2025

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 15/12/2025

O governador Jorginho Mello realizou a entrega dos primeiros 30 caminhões-pipa destinados aos municípios do Oeste.

Ao todo, serão 104 veículos para a região até janeiro de 2026, num investimento de R$ 54 milhões.

No total, já foram destinados R$ 134 milhões ao fortalecimento das ações de prevenção, resposta e assistência humanitária no Oeste.

————————————————————

Santa Catarina tem 103 municípios habilitados ao novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos

A iniciativa vai disponibilizar R$ 3 milhões para a compra de alimentos de agricultores familiares do estado.

O objetivo é destinar as compras para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, a equipamentos públicos e às redes pública e filantrópica de ensino.

————————————————————

A Polícia Civil de Santa Catarina publicou dois editais de concurso público com 300 vagas de nível superior para provimento nas carreiras de Agente de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil.

A iniciativa visa reforçar o quadro de servidores e contribuir para o fortalecimento da segurança pública no estado.

As inscrições abriram nesta segunda, 15, e vão até o dia 30 de dezembro pelo site idecan.org.br.

————————————————————

Mais informações estão no portal estado.sc.gov.br/noticias.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Campus Barretos inaugura refeitório e minicampo de futebol – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Obras foram realizadas com subsídio da Reitoria e emendas parlamentares da deputada Federal Sâmia Bomfim Descerramento de placa de inauguraçãoNa tarde da última sexta-feira (21), o Campus Barretos celebrou a inauguração de duas importantes obras: o novo refeitório Sandra Maru de Castro Schettini e o minicampo de futebol na sede agrícola. A cerimônia, que reuniu […]
NOTÍCIAS

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14133/21, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa SATER & SATER LTDA para a realização de show do artista Almir Sater no dia 25 de junho de 2025, durante o evento […]
NOTÍCIAS

Nona rodada da Taça Cidade de Sorocaba 2024 soma 29 gols no domingo (20) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

21 de outubro de 2024 16:32 Por: Mariana Campos A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promoveu, no domingo (20), dez partidas válidas pela nona rodada da Fase Classificatória da Taça Cidade de Sorocaba 2024, em diferentes campos do município. Foram cinco vitórias dos times mandantes, quatro […]