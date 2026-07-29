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GCM captura procurado pela Justiça na Vila Carvalho  – Agência de Notícias

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Foto: GCM

Na madrugada deste sábado (18), a Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem procurado pela Justiça, durante patrulhamento preventivo nas imediações do CEI-16, na Vila Carvalho.

A ação ocorreu depois que os guardas avistaram um indivíduo sentado próximo ao muro da unidade escolar, em atitude que motivou a abordagem para averiguação.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Contudo, ao realizar consulta por meio do sistema informatizado Muralha Paulista, foi gerado alerta indicando que o indivíduo era procurado pela Justiça.

Em contato com o Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI), a informação foi confirmada, sendo constatada a existência de mandado de prisão em aberto, pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a captura do procurado, que permaneceu à disposição da Justiça.

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