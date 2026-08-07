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Confira as tabelas dos Jogos Escolares de Sorocaba dos dias 10 a 14 de agosto – Agência de Notícias

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5 de agosto de 2026

14:44

Por: Vinicius Castanho

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), divulga as partidas válidas pelos Jogos Escolares de Sorocaba (JES 2026) agendadas para a segunda semana de agosto. Entre os próximos dias 10 e 14, a competição entrará na sétima semana da categoria Infanto e na quinta semana da categoria Infantil.

Com a participação de 50 escolas municipais, estaduais e particulares de Sorocaba, os JES incentivam o desenvolvimento educacional e a integração social, por meio do esporte, promoção da cidadania, saúde e qualidade de vida.

Anualmente, a competição movimenta aproximadamente 12 mil crianças e adolescentes nas categorias Infanto (15 a 17 anos), Infantil (13 e 14 anos), Mirim (11 e 12 anos) e Pré-Mirim (9 e 10 anos) e envolve as modalidades: Atletismo Paralímpico; Atletismo; Basquete; Basquete 3×3; Damas; Futsal; Games (Just Dance e FIFA 26); Handebol; Mini-handebol; Minivoleibol; Queimada; Tênis de Mesa; Voleibol; e Xadrez.

Organizado pela Sequav, o campeonato tem o apoio do McDonald’s Sorocaba e do Centro Universitário Facens (Unifacens). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: jes@sorocaba.sp.gov.br.

Confira as tabelas completas dos JES 2026 entre os próximos dias 10 e 14 de agosto nos links abaixo:

 

JES 2026 – Infanto – 7.ª Semana

 

JES 2026 – Infantil – 5.ª Semana

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