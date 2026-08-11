Do rap ao pagode: Mormaço Cultural 2026 fecha line-up nacional com 10 atrações de diferentes estilos

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A programação do Mormaço Cultural 2026 está completa. Para fechar o time de atrações nacionais, chegam ao maior festival cultural de Roraima Filipe Ret, Cat Dealers, Melody, Dennis e Ferrugem.

Os novos nomes se juntam às atrações anunciadas anteriormente: Cidade Negra, Fresno, MC Kevin O Chris, Amado Batista e Seu Jorge. Dessa forma, o festival forma um line-up diverso, que reúne rap, reggae, rock, funk, música eletrônica e samba/pagode.

Também já estão confirmados artistas que ampliam o festival para outras linguagens culturais. O renomado chef Olivier Anquier integra a programação gastronômica. O fenômeno infantil Bolofofos promete divertir a criançada. E, além disso, o Focus Cia de Dança, uma das mais importantes companhias de dança contemporânea do país, apresentará o espetáculo infantil “Bichos Dançantes”, e um musical inspirado nos clássicos de Roberto Carlos.

Um festival com a cara de Roraima

Se os grandes nomes nacionais ajudam a fortalecer o festival, o Mormaço mantém uma de suas principais características: colocar os artistas da terra no centro.

A edição de 2026 contará com ampla participação de artistas, bandas, grupos, bem como coletivos culturais de Roraima, representando diferentes estilos e linguagens. Entre os nomes confirmados estão Neuber Uchôa, Emelly Oliveira, Ponto 3, Som das Manas, Guy-Bras-Ven, Samba de Raiz, Renato Poeske, Ernandes Dantas e Banda Roraima Beat, Denison Siqueira, Giulia Amaral, Badcore, Lado B, Rubinho Gleydson, Plugadão, Walli, MK, Aka Junin, Larissa Meraki, Chica Loca, Estrela, Martian RR e Toniolli.

Da mesma forma, a programação também valoriza as artes cênicas e as manifestações culturais, com a participação de Regina Lima e da Turma Sonhos e Fantasias, Circo ImaginArte, Banda Brincart, Criart Teatral, Grupo Locômbia Teatro de Andanças, JM Jazz Centro de Arte e Cena Comic.

Com isso, o Mormaço Cultural reafirma sua proposta de ser muito mais do que um festival de música. É um grande encontro de linguagens, gerações e expressões culturais, reunindo artistas nacionais e locais em uma programação democrática e totalmente gratuita.

De 9 a 20 de setembro

O Mormaço Cultural 2026 acontece de 9 a 20 de setembro, transformando Boa Vista em um grande palco para a música, a dança, o teatro, a gastronomia, a cultura popular e a economia criativa.

O festival terá acesso gratuito, estrutura de segurança e espaços preparados para receber o público, fortalecendo a cultura como ferramenta de desenvolvimento, geração de renda e movimentação da economia local.

Boa Vista vai viver, mais uma vez, o Mormaço Cultural. Agora, com a programação nacional completa, o festival promete uma das maiores edições de sua história.

Fonte: Da Redação