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Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 22 de outubro

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A previsão do tempo para esta quinta-feira (22/10) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste/Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central Mineira. No Rio Doce e Mucuri, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 9° e a máxima de 38° C.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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