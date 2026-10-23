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Fifa anuncia EUA como sede da 1ª Copa do Mundo de Clubes Feminina

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A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou, nesta quinta-feira (22), os Estados Unidos como sede da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina, em 2028. A competição, marcada para ocorrer entre 5 e 30 de janeiro de 2028, terá 19 times. O Corinthians, campeão da Libertadores em 2024 e 2025, está garantido.

A escolha foi definida pelo bureau do Conselho da Fifa, comitê responsável pela tomada de decisões consideradas urgentes pela organização. A criação do evento já havia sido anunciada em dezembro do ano passado, restando, à época, definir onde eles seria.

O bureau também confirmou a distribuição de vagas à Copa de Clubes Feminina. O modelo leva em conta as temporadas de 2024 a 2027.

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A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) tem direito a três vagas. Como venceu duas das quatro Libertadores do período de classificação, o Corinthians está garantido na competição de 2028. Os outros dois representantes serão os campeões das edições de 2026 e 2027.

Se o Timão ganhar novamente o torneio continental, as vagas serão atribuídas conforme um ranking de clubes – que ainda será desenvolvido. As Brabas ainda estão na briga pelo título da edição deste ano, assim como Palmeiras e Cruzeiro.

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A União Europeia de Futebol (Uefa) é a confederação com mais representantes no Mundial: seis. Quatro vagas são destinadas aos ganhadores da Liga dos Campeões entre 2024 a 2027. Portanto, Arsenal (Inglaterra) e Barcelona (Espanha) estão dentro. Os outros dois classificados serão definidos via ranking.

Mais quatro campeões continentais já garantiram lugar na Copa de Clubes Feminina: América (México), Gotham (Estados Unidos), Naegohyang (Coreia do Norte) e Wuhan Jiangda (China).

Intercontinental no Catar

Outra decisão anunciada pela Fifa nesta quinta (22) foi a definição do Catar como sede da Copa Intercontinental deste ano. Realizado pela primeira vez em 2024, o torneio que substitui o Campeonato Mundial de Clubes – organizado pela entidade entre 2005 e 2023 – será disputado no país do Oriente Médio pela terceira edição seguida.

O campeão da Libertadores – que pode ser brasileiro – vai a campo no dia 9 de dezembro, diante do Toluca (México), no Dérbi das Américas, equivalente a uma fase quartas de final, mas que vale taça. O vencedor terá pela frente o Mamelodi Sundowns (África do Sul) três dias depois, na Copa Challenger (semifinal). O ganhador decide o título no dia 16 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain (França).

A edição 2026 da Copa Intercontinental começou em 26 de agosto, com o Al-Ahli (Arábia Saudita) deixando para trás o Auckland (Nova Zelândia). Na fase seguinte, disputada em 19 de setembro, os sauditas foram derrotados pelo Mamelodi, que levou o título da chamada Copa África-Ásia-Pacífico.

Em 2025, a final do Intercontinental reuniu PSG e Flamengo. As equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal, com o volante Jorginho fazendo o gol rubro-negro. Nos pênaltis, o goleiro Matvei Safonov se destacou ao defender quatro cobranças do time brasileiro, garantindo o título aos europeus.

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