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Mulher é resgatada de cárcere privado e homem é preso no Cidade Satélite

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Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Roraima (PMRR) resgatou uma mulher de 33 anos mantida em cárcere privado em um apartamento no bairro Cidade Satélite, em Boa Vista, na tarde desta quinta-feira (22). Durante a ação, os policiais prenderam um homem de 52 anos.

As equipes da Ronda AME e da 3ª Companhia de Choque atenderam à ocorrência após receberem um chamado pelo 190. No local, os policiais tentaram negociar com o suspeito para que ele abrisse a porta e liberasse a vítima. No entanto, diante da recusa, a equipe precisou entrar no imóvel.

Ao acessar o cômodo, os militares encontraram o homem com uma faca. Como ele desobedeceu às ordens para soltar o objeto, os policiais utilizaram um dispositivo de incapacitação neuromuscular para contê-lo e resgatar a mulher.

Após o resgate, a vítima relatou que sofreu agressões físicas, ameaças de morte e violência sexual. Além disso, os policiais apreenderam a faca utilizada pelo suspeito.

Por fim, a equipe encaminhou o homem ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para atendimento médico. A ocorrência foi registrada para que as autoridades apurem os fatos.

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